Sono quasi le 2 della notte di Pasqua. Qualcuno è rincasato da poco, molti altri stanno dormendo da un po', quando ad un certo punto, il silenzio della notte viene interrotto da alcuni colpi di arma. Qualcuno li conta, sembra siano una cinquantina. Subito la chiamata alle forze dell'ordine. Sul posto arrivano auto di polizia e carabinieri. Notte da far west in viale Spagna, nella notte tra sabato e domenica, nella parte bassa del capoluogo ciociaro. Al loro arrivo gli investigatori avviano subito tutti gli accertamenti. Rinvenuti a terra quindici colpi a salve, vicino ad alcune abitazioni. L'inquietante episodio è avvenuto poco distante dalla zona dove giovedì è divampato un incendio che ha distrutto due auto, una moto e un scooter. Indagini a tutto campo anche per accertare se i due episodi possano essere collegati.

I fatti

Nella notte di giovedì l'incendio che ha distrutto quattro mezzi al Casermone. A distanza di tre giorni i colpi di un'arma che hanno svegliato i residenti di viale Spagna. Due episodi avvenuti a distanza di poco sia riguardo l'arco temporale, sia le località. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco prima delle 2 di domenica. In tanti hanno segnalato di aver sentito sparare. Una cinquantina di colpi. Polizia e carabinieri sono arrivati per tutti gli accertamenti. Trovati una quindicina di colpi a salve. Un atto intimidatorio? Saranno le indagini della polizia a chiarire cosa accaduto. Intanto proseguono anche le indagini dei carabinieri per l'episodio di giovedì, quando sono divampate le fiamme che hanno avvolto e distrutto due macchine, una moto e uno scooter al Casermone. Da quanto emerso uno scooter risulterebbe intestato a un pregiudicato della zona, mentre la moto e la Ford Ka sono intestate ad altre persone, ma sarebbero in uso dalla famiglia del proprietario del primo mezzo. Il quarto veicolo, la macchina, sarebbe intestata a una persona del tutto estranea. Presentata, al momento, una denuncia da parte di uno dei proprietari dei veicoli distrutti dalle fiamme. Tracce di innesco, al momento, non sono state riscontrate dai vigili del fuoco. Il che, ovviamente, non esclude ancora la possibilità che possa trattarsi di un incendio appiccato dolosamente.

Serviranno mirati e approfonditi ulteriori accertamenti. Le fiamme divampate nella notte di giovedì hanno messo in allarme i residenti, svegliati dal trambusto, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Trambusto e paura anche domenica notte in viale Spagna. S'indaga anche per chiarire se i due fatti possano essere collegati.