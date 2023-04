Ha chiamato i soccorsi chiedendo aiuto e ai carabinieri ha riferito di essere stato aggredito, mentre rientrava a casa, da due persone con il volto coperto e accento campano. All'arrivo dei militari degli aggressori nessuna traccia. Il giovane, un venticinquenne di origine albanese, è stato portato in ospedale per le cure del caso. È successo nella notte di sabato nella zona di viale Spagna nella parte bassa del capoluogo ciociaro. Il ragazzo ha riportato ferite alla testa.

I fatti

Erano circa le 3 della notte tra venerdì e sabato quando, da quanto segnalato dal frusinate, si sarebbe verificata l'aggressione. Stava rincasando quando sarebbe stato avvicinato da due persone arrivate con un'auto. Due persone con il volto coperto da un passamontagna e accento campano. Lo avrebbero colpito con calci e pugni provocando al giovane ferite anche alla testa. Si sarebbero poi dileguati lasciando a terra il venticinquenne. Il ragazzo è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza, con cui l'albanese è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per le cure del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, anche se diverse sono state le lesioni riportate. Sul posto i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti per fare luce sull'episodio denunciato dal giovane.