Ladri in azione nella serata di sabato santo a Ceccano. Rubati soldi e gioielli da due abitazioni. Furto lampo in via Marano, intorno alle 21. Verso le 23 il colpo in via Armando Diaz. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso dopo la segnalazione dei malcapitati.

La ricostruzione

Il primo raid si è verificato intorno alle 21. I malviventi hanno agito nell'arco di mezz'ora. Il proprietario, infatti, si era assentato per poco tempo. Ma i banditi sono riusciti a entrare e mettere a segno il colpo prima del rientro del ceccanese. È successo in via Marano. Sicuramente chi ha compiuto il furto stava tenendo sott'occhio gli occupanti dell'abitazione per poter trovare il momento di entrare. Il proprietario è uscito poco dopo l'ora di cena per rientrare in poco meno di mezz'ora. Proprio in quell'arco di tempo i ladri si sono intrufolati e hanno portato via soldi e oggetti in oro dalla cassaforte. Il secondo colpo verso le 23. Non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa banda. Ignoti sono entrati in una casa in via Armando Diaz da dove hanno fatto razzia di gioielli e soldi contenuti in una valigia. A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari al rientro nelle rispettive abitazioni. Hanno capito che qualcuno durante la loro assenza era entrato in casa mettendo le stanze a soqquadro e portando via denaro e oggetti in oro. A quel punto non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto ai carabinieri. I militari hanno avviato tutti gli accertamenti per cercare di dare un nome e un volto agli autori. Intanto nei giorni scorsi il presidente del circolo dem Davide Di Stefano ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto ai cittadini per discutere della sicurezza pubblica e ha sollecitato l'amministrazione ad attivarsi contro furti e rapine. La richiesta: «Potenziamento della stazione carabinieri, un sistema di videosorveglianza funzionante e lampioni nelle periferie».