Monte San Giovanni Campano avrà una sua giovane cittadina alla finale dei Campionati internazionali di Giochi Matematici, indetti dall'Università Bocconi di Milano.

Articolati in varie sezioni e categorie, i campionati sono stati inseriti, sin dal 2008, nell'elenco delle meritorie attività di promozione e valorizzazione delle eccellenze nel campo logico-matematico dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Le semifinali del celebre contest si sono svolte lo scorso 18 marzo a Sora, valevoli per la gara finale.

La brillante prova di Giada Ottaviani, superata con un eccellente punteggio, le ha consentito di accedere all'importante fase terminale del concorso. In palio, un biglietto per la finalissima che si terrà questa estate in Polonia.

La giovane studentessa prodigio è allieva dell'IIS Classico Tulliano di Arpino, indirizzo Liceo Classico, ed è stata accompagnata in questa avventura dalla professoressa Daniela Venditti, che ha sostenuto Giada nel percorso di preparazione per le difficili prove.

La studentessa vive con la sua famiglia e la sorella gemella Gaia a Monte San Giovanni Campano, e da lì partirà per affrontare le finali nella città di Milano il prossimo 13 maggio, sostenuta dall'incoraggiamento della comunità monticiana e della città di Arpino, dove Giada vive il suo percorso scolastico.

La giovane studentessa, pur nutrendo un grande interesse per la matematica, ha scelto il liceo classico perchè grande lettrice e appassionata di letteratura. Ama scrivere e ascoltare musica. Appuntamento, dunque, per la studentessa dell'IIS Classico Tulliano di Arpino, per il prossimo 13 maggio a Milano dove sarà disputata la finale.

Complimenti anche dalla nostra redazione.