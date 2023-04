Pasqua di pace. Non per la Pro loco sorana, però, che anzi ingaggia un duro scontro contro una sua "alias" che disconosce. E tira le orecchie anche al sindaco Luca Di Stefano che nei giorni scorsi ha ricevuto in municipio i membri della nuova associazione, un incontro che il presidente della Pro loco ufficiale, Loreto Chiarlitti, legge come una sorta di legittimazione.

In una nota dai toni polemici, Chiarlitti cita "Blade Runner" per rimarcare il suo stupore nell'apprendere della nascita di "Le Tre Valli Pro loco Sora 2 Aps-Ets". L'idea della seconda Pro loco cittadina non gli va giù.

"Non avremmo nulla da eccepire nei confronti di tutti coloro che siano disposti a profondere impegno ed energie per il bene della città, fermo restando il dato ineludibile che la nostra Pro loco, costituitasi nel 1971, è l'unica di fatto iscritta all'albo regionale - mette in chiaro il presidente - Malgrado la pregevolezza degli attrattori turistici del comprensorio sorano, sarebbe una forzatura ipotizzare che in esso si possano individuare più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale così da giustificare, in base alla normativa regionale vigente, la nascita di nuove Pro loco. Il che accresce la nostra sorpresa nel constatare l'autolegittimarsi di nuovi soggetti che con singolare disinvoltura si propongono al tavolo dell'amministrazione comunale". E chiude annunciando carte bollate: "Sono state già intraprese tutte le iniziative a tutela dell'immagine e degli interessi della Pro loco di Sora".

Intanto, sul fronte delle iniziative, il nuovo consiglio direttivo della Pro loco tira dritto sui binari prefissati: intrattenimento e turismo culturale. E con un occhio attento all'innovazione. Sarà una novità, ad esempio, la prima edizione di "Sora Vola", che sulla pagina social della Pro loco ha già contato oltre 30.000 visualizzazioni e un boom di prenotazioni. Il 24 e 25 aprile sarà possibile ammirare la città da un'altra angolazione.

Nell'impianto polisportivo "Panico" (ex Trecce), in via Colle Marchitto, si potrà salire a bordo di una mongolfiera e provare, anche se solo per pochi minuti e in una situazione controllata, l'esperienza del volo aerostatico. L'evento, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone, dal Comune di Sora e dalla XV Comunità montana Valle del Liri, è organizzato con "Milano Mongolfiere" e lo sponsor ufficiale "Idea Impresa. Per chi invece preferisce restare con i piedi per terra, la veduta panoramica della città sarà altrettanto emozionante. Grazie al Cai Sora, il 25 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, con partenza da piazza Indipendenza, si potrà partecipare all'escursione al castello di San Casto.