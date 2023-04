L'assessore Pierluigi Pontone, nel consueto report del venerdì circa l'operato del settore Manutenzione, comunica che si è provveduto alla «potatura delle piante che ostruivano i segnali stradali e alla riattivazione di punti luce in via Riccardo da San Germano, viale Dante e via Marconi, nonché alla riparazione di impianti di illuminazione». Interventi sono stati operati, per il verde pubblico, «nelle aiuole di via Marconi, in via Folcara e nelle zone adiacenti la scuola del rione Colosseo».

Attività di manutenzione straordinaria è stata assicurata nei cimiteri di Sant'Angelo in Theodice e di San Bartolomeo, dove sono state riattivate anche due fontanelle. Sul fronte della viabilità, gli operai comunali hanno rinnovato la segnaletica orizzontale in diverse strade cittadine, in particolar modo in quelle asfaltate di recente, e nelle aree adiacenti il corso della Repubblica, ora cantierato. «Riparazioni di strade e marciapiedi sono state fatte in vari punti del Colosseo, di San Bartolomeo e in via Marconi. Si è proceduto, inoltre, con l'attività di adeguamento degli impianti della pubblica illuminazione, interessati da interventi di sostituzione di alcuni pali danneggiati.

Tolti i tabelloni elettorali. Mentre è in via di completamento il progetto di restyling della stazione ferroviaria, nel parcheggio interrato di piazza Garibaldi sono giunti a conclusione i lavori di messa a norma dell'impianto elettrico, di illuminazione e di una serie di elementi vandalizzati a suo tempo». La struttura di importanza rilevante soprattutto per i pendolari, chiusa da tempo perché dichiarata inidonea sotto il profilo della sicurezza antincendio, dovrà essere ora dotata di un impianto antincendio, di un impianto idrico e di una ulteriore uscita di sicurezza. «Cose per le quali, trovata la copertura economica, si sta provvedendo con l'espletamento a breve di una gara d'appalto».