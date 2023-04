Atto vandalico nella frazione Colli a Monte San Giovanni Campano. Una enorme svastica è comparsa questa mattina nel centro della piazza. Creata con una serie di tappetini di gomma che sono stati smontati dal pavimento del vicino parco giochi. Indagano i carabinieri. Dura condanna di cittadini e amministratori. Il sindaco Emiliano Cinelli si dice rammaricato "Come sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini".