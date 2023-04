AAA, vendesi scuola. Un annuncio singolare che è comparso in rete nei giorni scorsi. La vendita interessa un immobile scolastico ed è quello che ha ospitato l'istituto tecnico paritario Kennedy, in via Mola nuova, nella zona di De Matthaeis. Il complesso da 700 metri quadrati complessivi, con 15 aule più altre due polivalenti, destinate ai laboratori, viene venduto a partire da 390.000 euro. A tanto ammonta la richiesta che fa l'agenzia Tecnorete di Frosinone. L'istituto Kennedy è stato operativo in quella sede dal 1981 al 2022. Ora la vendita.

L'annuncio promosso come «vendita immobile con destinazione a scuola e laboratori scientifici (categoria catastale: B5)» potrebbe interessare soprattutto il Comune e la Provincia, spesso alle presenze con le carenze delle strutture che ospitano gli istituti del capoluogo.

Il Kennedy potrebbe rappresentare un'opportunità per diversificare l'offerta scolastica in città. Del resto, il complesso si trova in una zona centrale del capoluogo, «a pochi passi da Piazzale De Matthaeis e via Aldo Moro», ma anche in un complesso verde, a due passi dalla cascata dello Schioppo, «nello stesso tempo - si legge ancora nell'annuncio di Tecnorete - ci troviamo circondati dal verde e da un ambiente riservato e silenzioso». Tra l'altro si trova in un'area dove già sorgono altri istituti scolastici: «nelle immediate vicinanze troviamo diverse strutture di pubblico interesse, come la villa comunale di Frosinone, il grattacielo Edera e gli istituti scolastici "Alessandro Volta" e "Luigi Angeloni"», prosegue la proposta.

Venendo alle caratteristiche tecniche dell'immobile, l'agenzia propone «la vendita di un edificio disposto su due livelli con annessa corte esclusiva adibita a parcheggio auto (20 posti auto). Attualmente l'edificio è adibito ad edificio scolastico e laboratorio scientifico. L'edifico ha una metratura complessivi di 550 metri quadrati. L'edificio è costituito da una struttura principale dove sono situati tutti gli uffici ammininistrativi (segreteria, presidenza) e le varie aule/stanze che sono necessarie per lo svolgimento delle attività, e poi di pertinenza abbiamo un'altra porzione di edificio che è dotato di accesso separato e dove ci sono i vari laboratori (aula informatica, aula magna) tutti dotati di accesso autonomo rispetto al resto dell'edificio». Inoltre, «il complesso è dotato di una vasta area esclusiva di circa 700 metri quadrati, delimitata da recinzione e adibita al parcheggio dei visitatori».

Tuttavia, secondo l'agenzia, l'immobile potrebbe avere anche una seconda vita, non necessariamente connessa con l'attività didattica, cambio di destinazione d'uso permettendo. «Il complesso - prosegue l'annuncio - risulta idoneo oltre per l'attività che attualmente viene svolta all'interno dei locali oggetto di compravendita, anche per attività ricettizie o edificio direzionale. In questa ultima ipotesi dovrà essere promossa una pratica tecnica per cambio di destinazione d'uso dei locali. Attualmente l'immobile ha una destinazione d'uso come ufficio scolastico».