È stato stroncato da un malore fatale nella sua abitazione in zona Porchio a Cervaro. A scoprire il corpo di un settantenne del posto, ex operaio in pensione, sono stati i vigili del fuoco allertati da alcuni familiari. L'uomo, infatti, che viveva solo non rispondeva da diverso tempo. All'arrivo dei vigili del distaccamento di Cassino e dei militari della locale stazione dell'Arma, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Il corpo, eseguita un'ispezione esterna, è stato restituito ai familiari per i funerali.