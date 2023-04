Violenza sessuale aggravata e lesioni, sotto processo un trentatreenne di Piglio. Nell'udienza di ieri è stata ascoltata la parte offesa, l'ex fidanzata dell'imputato. La giovane ha raccontato quanto accaduto a fine settembre dello scorso anno. Ascoltata anche la madre della donna.

Nella prossima udienza del 12 maggio saranno ascoltati due testi del pm. La difesa ha incalzato la persona offesa chiedendo spiegazioni su circostanze da lei raccontate.

Stando alla denuncia presentata dalla vittima, la violenza si sarebbe consumata, in auto, più volte durante il tragitto tra Piglio, Frosinone e Anagni. La giovane sarebbe stata minacciata con un coltello. Il fidanzato l'avrebbe colpita con schiaffi e pugni al volto, alla testa, alle gambe, alle braccia. Avrebbe continuato a minacciarla dicendole che l'avrebbe portata agli Altipiani di Arcinazzo per gettarla nel vuoto. L'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. Ripresa anche con il telefono per poi minacciarla di inviare il video al fratello e di pubblicarlo sui social se lei non avesse fatto tutto quello che le veniva chiesto.

Nel tragitto tra Frosinone e Anagni un'altra violenza con la minaccia che se l'avesse denunciato le avrebbe dato fuoco all'auto e aggiungendo che lui o altre persone da lui mandate l'avrebbero uccisa. Quando ha accompagnato la ragazza a riprendere la sua auto, le ha suggerito di provocare un incidente per giustificare i lividi. La vittima, rientrata a casa, è stata subito soccorsa da un familiare. La persona offesa si è costituita parte civile tramite l'avvocato Francesca Ruggeri. Parte civile anche dell'aps Calcutta e del centro antiviolenza "Fammi Rinascere" tramite l'avvocato Pamela Paolucci, dove la vittima è stata presa in carico per effettuare un percorso socio-psicologico. Il trentatreenne è difeso dall'avvocato Luigi Tozzi.