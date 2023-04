A 14 anni dal devastante terremoto de L'Aquila, giovedì il sindaco di Sora Luca Di Stefano ha reso omaggio a Marco Alviani e Armando Cristiani, gli studenti universitari sorani tra le vittime del sisma del 6 aprile 2009. Alla cerimonia che si è svolta al cimitero erano presenti i familiari di Marco ed Armando, i militari, le forze dell'ordine e il comandante della polizia locale. «Sora non dimentica, insieme a L'Aquila, i nostri concittadini che purtroppo non ci sono più - ha detto Di Stefano - Due ragazzi giovani, che restano nei cuori di tutti noi». A fargli eco il sindaco di Arpino Renato Rea ricordando la giovane Giulia Carnevale: «I sogni di Giulia si sono spezzati sotto le macerie, procurando un dolore immenso non solo tra i suoi familiari ma in tutta la comunità». Nel terremoto rimase ucciso anche un altro studente ciociaro, Nicola Bianchi di Monte San Giovanni Campano.