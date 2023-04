Una serata movimentata quella di giovedì scorso in paese. Gli abitanti di diverse zone periferiche hanno segnalato diversi tentativi di furto e qualche colpo messo a segno. Sono state prese di mira diverse villette e case isolate nella zona di Colle Vento, ai confini con Pastena ma anche nella contrada di San Sosio, ai confini con Ceccano. I soliti ignoti hanno colpito approfittando del buio, verso sera, forzando le finestre nel retro delle case. In una hanno preso una somma di denaro in contanti, in un'altra oggetti d'oro. I ladri che hanno agito giovedì sarebbero fuggiti su un'auto rubata proprio in paese.

Oggi, i malviventi arraffano tutto quello che trovano, frugando soprattutto nelle camere da letto in cerca di preziosi e contanti che, comunque, sempre meno famiglie tengono in casa. Quello che più crea apprensione, al di là degli oggetti rubati, sono però le modalità di azione che ladri d'appartamento sembrano ormai preferire. Non si fanno scoraggiare dalla presenza di persone in casa, trovano il modo e il coraggio di entrare, agendo indisturbati in alcune stanze mentre i proprietari sono in un'altra ala della casa. Se però la loro spavalderia sembra renderli fantasmi, rimane lo spavento in chi poi si accorge di essere stato derubato mentre era in casa. Irruzioni del genere, purtroppo, sono sempre più frequenti in tutti i paesi del circondario. Aumenta, infatti, la presenza dei carabinieri che cercano in ogni modo di prevenirli.