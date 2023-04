Agli arresti domiciliari nel capoluogo ciociaro per altri reati, avrebbe adescato su Internet un professionista frusinate di 60 anni, rispondendo a un suo annuncio per una prestazione sessuale.

Accusato di rapina D,M., 28 anni, di Ceccano. Ieri il via al processo: chiesto l'abbreviato. La prossima udienza si terrà il 22 maggio.

Il collegio, dopo una breve camera di consiglio, ha accolto la richiesta dell'avvocato di fiducia, Giampiero Vellucci, di revoca degli arresti domiciliari per il suo assistito, in attesa della discussione, sulla base del fatto che le due versioni sarebbero contrastanti e non ci sarebbero testimoni.

La ricostruzione

I fatti contestati al giovane risalgono all'inizio del mese di febbraio.

Il frusinate e il ceccanese pattuiscono la somma per la prestazione, 150 euro, e il sessantenne raggiunge l'abitazione del ventisettenne, ignaro che stesse agli arresti domiciliari e soprattutto che non fosse omosessuale. La scoperta quando arriva all'appuntamento. Solo lì scopre che si tratta di una truffa.

Sempre stando alle accuse, dopo essersi fatto consegnare i 150 euro concordati, il ceccanese rivela al professionista di essere ai domiciliari e di non essere gay, pertanto non aveva alcuna intenzione di avere un rapporto sessuale con lui. A quel punto il sessantenne avrebbe preteso la restituzione dei soldi ma, stando a quanto denunciato, il giovane dopo una colluttazione sarebbe andato in cucina e avrebbe preso un coltello minacciandolo di andare via.

Il sessantenne, capendo di essere stato truffato e preso dalla rabbia, chiama le forze dell'ordine per denunciare il ventisettenne.

Gli agenti della polizia raggiungono l'abitazione indicata dall'uomo per avviare subito le indagini. Trovano sia i 150 euro, sia il coltello.

Per il giovane scatta, pertanto, l'arresto con l'accusa di rapina aggravata. Per lui disposti i domiciliari. Ieri, dunque, la richiesta del rito abbreviato con l'udienza aggiornata al prossimo 22 maggio e la rimessa in libertà.