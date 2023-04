Esce fuori strada con l'auto e finisce davanti a un'abitazione. Paura per una quarantacinquenne di Alatri. L'incidente si è verificato ieri sera in via Salita Casette ad Alatri. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare la donna ad uscire dal veicolo che si è ribaltato. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure ha trasportato la quarantacinquenne in ospedale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti inoltre i carabinieri per i rilievi di rito.