Sabato di Pasqua con neve e freddo in tutta la Ciociaria. Sui rilevi montuosi interni della provincia la coltre bianca ha già raggiunto diversi centimetri e le previsioni meteo indicano che le nevicate in quota e le piogge in pianura proseguiranno fino al pomeriggio, per poi attenuarsi in serata.

Sulle catene dei monti Simbruini, degli Ernici e delle Mainarde la neve cade ininterrottamente dalle prime ore della giornata e alcune strade sono transitabili solo con pneumatici invernali o con le catene. Allertate e pronte a intervenire in caso di criticità le forze dell'ordine e i gruppi di protezione civile.