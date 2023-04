Incendio in una legnaia oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Colle San Paolo. Padre e figlia di 88 e 63 anni, che vivono nell'abitazione adiacente al deposito, si sono accorti delle fiamme e immediatamente hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Frosinone, i carabinieri della stazione cittadina e la Polizia municipale. Il rogo, fortunatamente, è stato domato in breve tempo e non ha causato danni alla casa e neppure feriti.