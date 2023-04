Cittadini preoccupati. E anche indignati. Il motivo? Perché non riescono a pagare la Tari, la tassa sui rifiuti. Da giorni ormai si susseguono segnalazioni e proteste per il mancato recapito a casa delle bollette, tanto che già molti cittadini si sono recati personalmente in Comune per chiedere spiegazioni su come fare a saldare il conto per non incorrere nelle sanzioni per il ritardato pagamento. Negli uffici di corso Volsci si è così riversata una quantità di utenti e per questo si è reso necessario regolare il flusso.

Nei giorni scorsi, il Comune ha diramato una nota che spiegava: "I contribuenti che non hanno ricevuto i bollettini della Tari per posta devono farne richiesta all'ufficio tributi del Comune di Sora. I bollettini vanno richiesti utilizzando una delle seguenti modalità: via e-mail all'indirizzo settoretributi@comune.sora.fr.it, per telefono ai numeri 0776.8282612, 828613, 828056 o via pec all'indirizzo comunesora@pec.it". Comunicazione recepita da molti cittadini che hanno seguito le modalità indicate dagli uffici municipali. Tuttavia, dopo mail e telefonate, in tanti riferiscono di non aver avuto alcuna risposta. Tra questi una giovane donna, che spiega: «Circa una settimana fa il Comune ha pubblicato un comunicato per quanto riguarda i bollettini della Tari. C'era un indirizzo mail e un numero di telefono da contattare per avere questi bollettini. Bene, mando una mail e nessuna risposta, chiamo il numero menzionato e squilla a vuoto da più di cinque giorni. Quindi chiedo al Comune: un cittadino come fa a pagare questa benedetta Tari?».

Il suo non è un caso isolato. Con lei anche tanti altri cittadini si sono detti pronti ad andare in Comune personalmente per chiedere lumi sulla mancanza di risposte e soprattutto su come si possa adempiere al pagamento della Tari senza rischiare sanzioni. «Non capisco perché non sia stata spedita la bolletta come tutti gli anni. Le persone anziane o che lavorano devono perdere tempo per andare negli uffici comunali», sbotta una signora sottolineando che non tutti lo sanno e che bisogna attivarsi autonomamente per recuperare le bollette della Tari finora non recapitate».