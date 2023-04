Aggressione armata in via Virgilio, parte il processo. Ieri mattina a costituirsi parte civile attraverso gli avvocati Eleonora Rea e Giancarlo Corsetti sono stati i due fidanzati, vittime della violenza cieca registrata lo scorso mese di novembre in via Virgilio, tra la "Bottega del Vino" e l'agenzia funebre "San Rocco", a un passo dal centro cittadino.

Sarà oggetto del dibattimento il motivo che ha spinto un giovane di 31 anni di Cassino, D. S., a estrarre un coltello e a colpire più volte un'amica di 33 anni, originaria della provincia di Roma ma residente a Cassino, e il suo fidanzato. Alcuni testimoni presenti al momento dei fatti avevano parlato di un'aggressione fulminea: a cercare di salvare la donna sarebbe stato in prima battuta uno studente residente in zona, intervenuto per le urla strazianti. Pochi istanti, il tempo pure di provare a disarmare l'aggressore. Poi l'arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Cassino, della polizia e del 118.

La ragazza, riversa a terra sul ciglio della strada, era stata soccorsa e trasferita al Santa Scolastica in codice rosso: due ferite profonde che hanno riguardato il fegato e anche un polmone. Ma i fendenti al culmine della lite nata in strada avevano raggiunto anche il compagno della vittima. Entrambi feriti - come stabilito dagli inquirenti - da una lama di circa 20 centimetri, la stessa che nelle prossime udienze verrà esaminata in aula su richiesta del difensore dell'imputato, chiamato a rispondere di tentato duplice omicidio aggravato da futili motivi e possesso ingiustificato di armi.

La procura, subito dopo i fatti, ha aperto mirate indagini coordinate dal pm Alfredo Mattei e affidate ai carabinieri della Compagnia di Cassino, scavando nelle questioni private (che sembrerebbero essere la pista privilegiata) così come nel degrado della zona in cui è avvenuta la violenza. Ieri, dopo la costituzione delle parti civili, è stata fissata la prossima udienza al 25 maggio, data in cui verranno ascoltati alcuni operanti di pg e i due fidanzati vittime dell'aggressione. Poi ancora al 7 settembre per poter ascoltare altri testimoni prima della discussione. Un processo lampo, che potrebbe concludersi prima della fine dell'anno.