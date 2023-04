Due auto, una moto e uno scooter sono andati a fuoco nella notte nella zona del Casermone. L'allarme è scattato intorno all'una della notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Frosinone. Particolare sospetto il fatto che una delle auto e i due motocicli sarebbero utilizzati dalla stessa famiglia di un pregiudicato della zona. Il che potrebbe far pensare a un atto intenzionale. Al momento, però, gli investigatori non si sbilanciano in attesa della relazione completa da parte dei vigili del fuoco.

Da una prima analisi dei luoghi non sono state rinvenute tracce di innesco che farebbero pensare a un'azione delittuosa. Tuttavia, al tempo stesso non ci sono evidenze in senso opposto per cui non è stata del tutto accantonata la pista dolosa. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per domare le fiamme ed evitare che potessero propagarsi, oltre ai quattro mezzi poi andati bruciati, ad altri veicoli o, peggio ancora, alle abitazioni. Annerita una parete.