Entra con una scala dalla finestra e rapina un'anziana che stava ancora dormendo. È quanto successo mercoledì nella prima mattina, nella zona bassa del capoluogo. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Frosinone. In base a quanto ricostruito dalla vittima, l'uomo, probabilmente del posto, si è arrampicato su una scala ed è riuscito a entrare dalla finestra. Il malvivente ha approfittato del fatto che, essendo le 5 del mattino, il figlio della donna era appena uscito di casa per andare al lavoro. Forse ha aspettato proprio quel momento.

L'anziana, invece, si era appisolata sul divano. Il rapinatore, una volta entrato in casa, l'avrebbe minacciata sostenendo di avere in mano lo spray, mandando così in confusione la malcapitata. Il rapinatore è riuscito a farsi consegnare alcuni monili in oro per un bottino non ancora quantificato ma che non dovrebbe essere ingente. Così com'era entrato, il rapinatore è riuscito a dileguarsi. Subito sono stati chiamati i carabinieri che ora stanno indagando sul fatto. La prima ipotesi è che possa trattarsi di un rapinatore locale che abbia agito avendo una conoscenza del luogo. Si tratta, comunque, di un caso isolato. Negli ultimi tempi non sono stati denunciati fatti simili con il rapinatore che si è introdotto all'interno dell'appartamento sfruttando una scala per salire al piano superiore.