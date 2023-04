Imparare la lingua di Giulio Cesare e Cicerone come l'inglese. È il metodo Ørberg (o metodo natura) per l'insegnamento del latino e del greco, basata sulle strategie dell'apprendimento delle lingue dal vivo.

Parte dall'Istituto San Bernardo di Casamari un progetto sperimentale per l'apprendimento del latino in una forma nuova. Il corso, rivolto agli studenti interni di Classico e Scientifico, su base volontaria, si terrà il pomeriggio. Per la provincia di Frosinone è la prima volta che si applica in aula il metodo Ørberg, d'uso a Firenze a Roma e in altri istituti italiani.

L'obiettivo, a lungo termine, è ottenere una certificazione di conoscenza della lingua latina per gli studenti del corso. «La pratica diretta delle lingue classiche ha lo scopo di rendere familiari allo studente veicoli comunicativi che, altrimenti, egli percepisce distanti da sé e difficilmente penetrabili - spiega la professoressa Marianna Polsinelli, che ha curato il progetto - La comunicazione in situazioni reali non è, però, lo scopo dell'azione didattica; esso consiste invece nel portare nel minor tempo possibile e con la massima efficacia gli studenti a leggere i classici antichi con semplicità, naturalezza e piena comprensione. L'uso attivo della lingua, che il metodo prevede, è dunque un mezzo, non il fine che ci si propone. Il metodo natura per l'insegnamento del latino e del greco è stato consigliato dal ministero della Pubblica Istruzione nelle nuove indicazioni nazionali».

La docente sostiene che «il metodo parte da testi narrativi in lingua e da essi risale a forme, costrutti, vocaboli e fraseologia. La lingua, inizialmente assai semplice e di struttura paratattica, diventa a poco a poco sempre più complessa, fino a consentire la lettura di testi originali di autori classici. Lo studio della grammatica viene svolto regolarmente durante le ore mattutine ed è assolutamente necessario. I contenuti disciplinari relativi a morfologia e sintassi sono gli stessi stabiliti per le classi che seguono il metodo tradizionale. In più, il metodo Ørberg fornisce una solida competenza lessicale».

Inoltre, il sistema prevede un forte coinvolgimento attivo dello studente tramite letture, esercizi di comprensione e produzione orale e scritta. «Gradualmente, inoltre, l'alunno è introdotto alla lettura diretta degli autori latini nei loro testi originali - prosegue la professoressa Polsinelli - Tutti questi elementi concorrono a rafforzare la motivazione nello studente e a rendergli gradita l'esperienza di apprendimento».

Il corso è aperto agli allievi di tutte le classi del liceo classico e scientifico dell'Istituto San Bernardo, con la previsione, per il prossimo anno scolastico, di poterlo attivare anche per i ragazzi di altre scuole. Nell'ambito dell'orientamento e della collaborazione con la scuola secondaria di I grado del medesimo Istituto verranno formulate anche lezioni ad hoc per gli alunni delle terze medie in base alla programmazione. Le lezioni si tengono il pomeriggio, 1/2 volte a settimana».