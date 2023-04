Maxi tamponamento in via Casilina Sud, tre macchine coinvolte. Un uomo trasferito in ospedale. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, coinvolgendo tre vetture che procedevano in direzione Cassino. A stabilire cosa sia accaduto e le responsabilità del caso saranno gli agenti della polizia locale di Cassino, intervenuti con prontezza. Per fortuna non sembrerebbero essere state registrate conseguenze gravi: un ferito, trasportato in ospedale per accertamenti, e diversi contusi. Dinamica al vaglio.