Il Comune di Fiuggi decide di ampliare i motivi di contestazione nel ricorso contro l'Egato Ambiente Frosinone, l'ente dei rifiuti. Così ieri, davanti al Tar di Roma, convocato per esaminare la richiesta di sospensiva avanzata nel ricorso originario, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse a chiedere la sospensiva, con riserva di riproporla, in attesa della presentazione degli ulteriori motivi di ricorso.

In modo particolare il Comune di Fiuggi, che ha promosso l'azione attraverso l'avvocato Fabio Raponi, intende contestare un atto della Regione Lazio, del 9 febbraio, di rettifica di una serie di questioni, le stesse solevate con il ricorso al Tar. In modo particolare sul tavolo dei giudici amministrativi finiranno anche i criteri di ripartizione delle quote dei Comuni per l'Egato. Un argomento, alla luce delle richieste di contribuzione pervenute agli enti, che ha già determinato nelle scorse settimane diverse polemiche. Tanto più che qualche amministrazione, come quella di Frosinone, sta valutando se alzare la tariffa della Tari per coprire il contributo richiesto dall'Egato.

Egato che, rappresentato dall'avvocato Francesco Scalia, a sua volta, resiste in giudizio davanti al Tar e chiede una pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato dal Comune di Fiuggi, ritenendo legittimo l'operato della Regione.

Intanto, il Comune di Fiuggi con una nota fa sapere che «si è determinato a proporre motivi aggiunti anche al fine di impugnare l'atto della Regione n. 5758 del 9.2.2023, depositato in giudizio dalle controparti il 17 febbraio 2023. L'atto di motivi aggiunti sarà notificato entro il 18 aprile 2023 e depositato entro il 22 aprile 2023». Con l'atto in questione, fa sapere il Comune, «la Regione Lazio ha dichiarato di rettificare l'impugnata delibera di giunta regionale n. 1063/2022 proprio alla luce dei motivi di ricorso 2, 6 e 7, la cui fondatezza è stata ammessa in giudizio dalla stessa Regione e da Egaf. La riprova che le tesi del comune di Fiuggi erano e restano valide anche in ordine al giudizio di merito a tutt'oggi pendente. Su questa partita non molleremo di un centimetro».

L'amministrazione di Fiuggi ha impugnato: «Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso»; il decreto del vice presidente regionale di «costituzione dell'assemblea dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale (Egato) di Frosinone per la gestione integrata dei rifiuti»; la nota sempre del vice presidente della Regione Lazio, di convocazione dell'Assemblea del 7 dicembre, «al fine di eleggere il presidente dell'assemblea e il comitato direttivo»; le decisioni dell'Assemblea dell'Egaf del 7 dicembre 2022, «ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'elezione del presidente Mauro Buschini e del comitato direttivo»;

la «convocazione dell'assemblea dell'Egaf per il giorno 9 gennaio 2023 e della documentazione allegata, tra cui le bozze delle delibere da adottare, dello statuto, della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027»; la «convocazione dell'assemblea dell'Egaf per il giorno 16 gennaio 2023 per discutere sull'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e della documentazione allegata»; le «decisioni assunte dall'assemblea dell'Egaf del 9 gennaio 2023, ivi incluse quelle aventi ad oggetto: a) lo statuto dell'Egaf e la sua votazione e approvazione; b) la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 e la sua votazione e approvazione; c) la nomina del revisore dei conti, le «decisioni assunte dall'assemblea dell'Egaf del 15 gennaio 2023, ivi incluse quelle aventi ad oggetto il bilancio di previsione del 2023 e la sua votazione e approvazione»; nonché «ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso» e «la dichiarazione dell'inefficacia di tutti gli atti che saranno adottati dall'Egato di Frosinone».

L'Egato, dal canto suo, nel contestare il ricorso ha rimarcato che l'elezione a presidente di Mauro Buschini è avvenuta con voto favorevole di 63 degli 86 comuni intervenuti in assemblea, 22 astensioni e un solo voto contrario.

Anche il consiglio direttivo è stato eletto a larghissima maggioranza dei comuni presenti. Inoltre, la ripartizione delle quote - fa notare l'Egato - è stata determinata sulla base dei criteri fissati dalla regione con una delibera di giunta. Un solo voto contrario anche nella seduta per l'approvazione dello statuto.

Tra l'altro, l'Egato nel sostenere l'inammissibilità del ricorso segnala l'eventualità che, in caso di accoglimento, verrebbe travolta la costituzione di tutti gli Egato della regione.