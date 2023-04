È rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale, nella notte tra martedì e mercoledì, la criminologa e legale Giusy Marotta, componente del pool del professor Carmelo Lavorino. Uno schianto terribile che ha tenuto tutti in allarme.

Lo schianto

La professionista, residente a Cassino e che ha partecipato al processo in corte d'Assise per l'omicidio di Serena Mollicone tra i consulenti della famiglia Mottola, è rimasta ferita dopo un violento impatto avvenuto con la sua Citroen C3 nel cuore della notte.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cassino e della polizia locale di Sant'Elia è finita fuori strada e poi contro un muro. Un incidente tremendo, avvenuto intorno all'una sulla Sferracavalli tra Cassino e il comune confinante di Sant'Elia, che ha fatto temere il peggio.

Sul posto si sono dirottati immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per mettere in salvo la giovane donna di 33 anni.

Una corsa contro il tempo: dapprima il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica dove è stata operata, poi il trasporto all'Umberto I. Sul posto per i rilievi sono arrivati subito anche i carabinieri della Compagnia di Cassino che stanno ricostruendo l'esatta dinamica. Tanti i messaggi di incoraggiamento indirizzati alla giovane donna. «Guarisci e sii forte, sii forte e guarisci. Un abbraccio ai tuoi familiari e uno fortissimo a te - ha scritto sulla sua pagina il criminologo Lavorino - Tutte le persone che ti conoscono ti pensano con affetto e apprensione». Nel pomeriggio la notizia più attesa, quella del "fuori pericolo" di vita.