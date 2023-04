Un ruolo di primissimo piano a livello nazionale nel settore dei trasporti: l'avvocato Francesca Fiorini è stata nominata segretaria generale di Alis, l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile presieduta da Guido Grimaldi. Originaria di Ferentino, l'avvocato Fiorini è anche responsabile dell'area legale della stessa associazione, che a livello nazionale rappresenta circa 2.200 realtà e aziende per un totale di 241.000 lavoratori, con 190.000 mezzi operanti in attività. Numeri che si sommano ai 350.000 collegamenti intermodali marittimi e ferroviari annui e, soprattutto, ai 74 miliardi di fatturato aggregato. Dati significativi per un comparto di primissimo livello per il sistema economico nazionale.

Il legale di Ferentino, socia dell'azienda di famiglia Intermodal Trasporti, è titolare dell'omonimo studio fondato nel 1998 con sede ad Anagni. La nomina a segretario generale è senza dubbio un riconoscimento al lavoro già svolto finora con grande dedizione all'interno dell'associazione. «Sono davvero orgogliosa di questo importante incarico che il presidente Grimaldi mi ha affidato e ringrazio moltissimo lui e tutti i soci di Alis per la stima e la fiducia. Per me - dichiara Fiorini - rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a lavorare insieme all'associazione nell'interesse del nostro settore, che molto può e deve ancora contribuire alla crescita della nazione».