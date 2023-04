Portare avanti ogni azione utile a contrastare tutti i fenomeni di illegalità e malcostume. È questo l'intento dell'amministrazione comunale che torna a parlare del professionista, incastrato dalle immagini delle telecamere, che ha abbandonato rifiuti in via La Libera a Pontecorvo.

«Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza è stato semplice identificare e multare l'autore, un noto professionista locale, dell'abbandono illegale di rifiuti in località La Libera – spiegano dall'organizzazione del servizio - Non siamo fautori di alcuno stato di polizia, ma questa amministrazione eserciterà, sempre e puntualmente, ogni prerogativa per la più ampia tutela della legalità e per testimoniare che perseguiamo ogni illecito o episodio di malcostume e di inciviltà».