Cantiere aperto o chiuso? Questo il dilemma che da questa mattina scuote palazzo De Gasperi. La giornata, infatti, si è aperta con una dichiarazione del consigliere di opposizione Benedetto Leone :"Da questa mattina è incessante la voce che i lavori sul Corso della Repubblica sono fermi. Mi sono recato sul cantiere ed in effetti i lavori sono fermi. Sono andato al protocollo del Comune e risulta pervenuta una comunicazione della Regione Lazio sulla sospensione dei lavori".

Ma l'amministrazione smentisce: "È evidente a tutti che è partita la campagna elettorale, fatta con colpi bassi e con azioni poco edificanti", afferma il sindaco Enzo Salera. "È chiaro e ormai ed evidente a tutti l'obiettivo di una certa opposizione nella nostra città e non solo: fare il male della città e dei propri cittadini, con l'obiettivo di buttare fango sull'Amministrazione.

E stanno mettendo in atto tutte le armi: ricorsi, manifestazioni, insulti, articoli, denunce, ricorrendo addirittura a organi superiori di altro colore politico. E solo per bloccare un'opera che cambierà in meglio il volto della nostra città e la qualità della vita dei cittadini e delle famiglie. Noi andiamo avanti".