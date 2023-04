Un giovane operaio è morto schiacciato da una pressa a soli ventisei anni. È successo questa mattina in uno stabilimento produttivo di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. L'allarme è stato lanciato dai colleghi di lavoro. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. Allertata anche l'eliambulanza, ma per il ventiseienne non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso da parte della polizia.