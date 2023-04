Gli agenti della polizia di Stato, lo scorso fine settimana, hanno fermato una Volkswagen Passat sull'autostrada A1 con tre persone a bordo. I poliziotti della sottosezione polizia stradale di Cassino, insospettiti dall'atteggiamento nervoso dei passeggeri, hanno deciso di perquisire il veicolo. Infatti nel tunnel centrale tra i due posti anteriori, era stato creato un doppio fondo.

All'interno sono state trovate 274 scatole di medicinali analgesici oppioidi acquistabili solo con prescrizione medica usati per "la terapia del dolore" e per un valore di circa 15.000 euro. Gli stessi sarebbero stati venduti illegalmente sul mercato collegato alla tossicodipendenza. I fermati, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, sono stati denunciati a piede libero per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.