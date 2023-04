Uno schianto tremendo, da sola, lungo la Sferracavalli, tra Cassino e Sant'Elia. È arrivata in gravi condizioni la donna di trentatré anni, avvocatessa e criminologa, che intorno all'una di ieri notte è uscita fuori strada con la sua auto. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, oltre al 118 e ai carabinieri per poterla tirare fuori dall'auto e condurla al Santa Scolastica dove sarebbe stata operata. Mentre i medici pensavano a stabilizzarla, sul posto gli uomini della Compagnia di Cassino per i rilievi e un carro attrezzi per riportare la macchina sulla carreggiata