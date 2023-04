La commissione d'esame del concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette agenti della polizia locale ha deliberato i criteri di valutazione della prova preselettiva che si terrà il prossimo 24 maggio alle "Fiere di Sora", con inizio alle 10. La commissione, presieduta dal comandante della polizia locale di Sora, Dino Padovani, ha deciso che la prova preselettiva consisterà in un test sulle materie d'esame da risolvere entro mezz'ora. I quesiti saranno trenta, a risposta multipla. Ogni risposta esatta varrà un punto, zero punti per quelle errate od omesse. Il punteggio minimo previsto dal bando per ottenere l'idoneità è pari a 21/30.

La commissione conferma che, all'esito della prova preselettiva, svolta e valutata con l'ausilio dell'azienda specializzata individuata dal Comune, saranno ammessi alla prova scritta i candidati in base alla votazione, secondo l'ordine decrescente di punteggio, entro la settantesima posizione, compresi gli ex aequo.

Le materie d'esame sulle quali si svolgerà la prova preselettiva sono: ordinamento degli enti locali (Dlgs 276/2000), norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Dlgs 165/2001), legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, accesso agli atti, accesso civico e generalizzato, elementi in materia di privacy e tutela dei dati personali, normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, codice della strada, infortunistica stradale, testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e regolamento d'esecuzione, normativa in materia di immigrazione, normativa in materia di esercizi commerciali e di pubblici esercizi, con riferimento alle disposizioni sanzionatorie, legislazione in materia di igiene, tutela ambientale ed edilizia, codice di comportamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici, depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, armamento degli appartenenti alla polizia municipale, protezione civile, competenze e ruolo del sindaco e della polizia locale.