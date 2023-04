Controlli del Nas nelle mense ospedaliere e sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonché l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. In provincia di Frosinone sono state ispezionate dodici aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno delle mense delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Di queste cinque sono risultate non conformi per inadeguatezze igienico - sanitarie e strutturali. Per tali criticità è stata interessata l'Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Inoltre sono state erogate sanzioni pecuniarie per 1.000 euro.

Il Nas di Latina ha effettuato ventiquattro controlli totali. In Pontinia ispezionate dodici aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno delle mense delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Di queste tre sono risultate non conformi per carenze igienico - sanitarie e strutturali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp e di tracciabilità. Per tali criticità è stata interessata l'Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Erogate infine sanzioni pecuniarie per 3.500 euro.