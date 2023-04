Delitto di Roma, convalidato anche l'arresto di Danilo Rondoni, accusato in concorso in omicidio con il verolano Daniele Viti. Entrambi sono nel carcere di Regina Coeli.

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo la morte del carrozziere Andrea Fiore, freddato con un colpo di pistola nella sua casa in via dei Pisoni nella capitale.

Rondoni si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee, in particolare in merito all'arma. Avrebbe sostenuto che la pistola non l'aveva lui.

Daniele Viti, nel corso del suo interrogatorio, avrebbe ammesso che a sparare è stato lui, ma per paura. Viti avrebbe confermato di aver raggiunto la zona insieme a Rondoni e di aver fatto salire in auto un vicino della vittima, pensando che potesse fornire loro informazioni.

Secondo le accuse i due avrebbero prelevato un uomo che era in strada al telefono, facendolo entrare in macchina e sostenendo che era in corso un'operazione della polizia. Lo avrebbero malmenato e minacciato di morte qualora non avesse collaborato. I due avrebbero chiesto al malcapitato informazioni riguardo il legame tra Andrea Fiore e Gigio, cioè Luigi Finizio, vittima di un agguato qualche settimana prima.

Sempre durante l'interrogatorio, il ciociaro avrebbe dichiarato di aver raggiunto l'abitazione di Fiore insieme a Rondoni. Quest'ultimo, sempre secondo il racconto di Viti, teneva in mano la pistola, e poi l'avrebbe passata a lui. Con l'arma in mano e, sempre a suo dire, avrebbe esploso il colpo per paura. Si sarebbe spaventato perché Fiore li avrebbe minacciati con un'ascia.

La perquisizione

Nell'appartamento occupato al Corviale da Viti, durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato una pistola e sostanza stupefacente, hashish e marijuana.

Nei giorni scorsi, sulla base delle dichiarazioni di Viti, gli agenti hanno scoperto un arsenale composto da fucili, pistole e una mitraglietta. A finire nei guai e ad essere arrestata è stata una trentenne. L'arsenale è stato rinvenuto a Pietralata. Ieri è stato convalidato anche l'arresto della donna.