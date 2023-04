Improvviso incendio poco fa in via Pascione, ad Anagni, dove ha preso fuoco un deposito di pneumatici e automezzi che si trova nei pressi dell'ex Marangoni. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il sito. Con loro anche i carabinieri per i primi rilievi utili alle indagini. Il sindaco Daniele Natalia invita i residenti della zona a tenere chiuse le finestre.