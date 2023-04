Un sit-in, un presidio per provare a salvare il reparto "Pediatria" dell'ospedale "San Benedetto". Si terrà domani, alle ore 10.45, nel piazzale antistante il nosocomio e all'iniziativa, lanciata dal comitato "San Benedetto" hanno già aderito i consiglieri comunali di minoranza. "Il reparto di Pediatria e tutto l'ospedale di Alatri sono irrinunciabili per un territorio vastissimo come il nostro e non siamo disposti ad accettare ridimensionamenti o chiusure", si legge in una nota diffusa proprio dall'opposizione, che invita tutta la cittadinanza a partecipare per manifestare il dissenso nei confronti della decisione assunta dalla dirigenza Asl.

Scopo: indurre gli organi sanitari a ripensare la scelta, giudicata mortificante per i pazienti del nosocomio alatrense e per ogni proposito di crescita dello stesso.

La "battaglia" si gioca sui tavoli della politica locale e regionale e, più volte, sono stati chiamati in causa i riferimenti e gli assetti del nuovo governo della Pisana per intervenire sul caso.

In città, l'atmosfera è elettrica anche per via delle frizioni tra l'Amministrazione Cianfrocca e le già citate minoranze, per via del consiglio comunale aperto richiesto dalle seconde, ma che non si svolgerà.

La maggioranza ha precisato che, data l'urgenza di trattare l'argomento, era più consono integrare l'ordine del giorno della seduta consiliare in programma giovedì: cosa che non è piaciuta all'altra parte politica. Ne sono scaturite polemiche e accuse incrociate.

La stessa maggioranza ha poi voluto sottolineare come «Mentre si discuteva del prossimo consiglio comunale, il sindaco, nella stanza di fronte e con una lista alla mano, già contattava diversi pediatri per sondarne la loro disponibilità a prestare servizio, così da propore i loro nomi al direttore generale dell'Asl ed evitare il ridimensionamento del reparto di Pediatria»: affermazioni contenute in una nota firmata dai consiglieri Sandro Titoni, Giuseppe Pizzuti, Eleonora Tavani e Tiziano Latini.

Giovedì, comunque, si prevede, tra le pieghe del dibattito, anche un accenno alla situazione del "San Benedetto", ma la prima risposta è quella di domani con il sit-in per il quale è attesa la partecipazione di tante persone.