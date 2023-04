Sorpresa a rubare in un supermercato. Ma i carabinieri una volta arrivati sul posto le hanno pagato la spesa. È successo a Penne in provincia di Pescara. Dai primi accertamenti è emerso che la donna aveva rubato per sfamarsi e quindi i militari hanno deciso di pagarle la spesa per evitare la denuncia. La donna, una sessantatreenne, una volta messa di fronte ai fatti, è scoppiata in lacrime e ha riconsegnato il cibo al proprietario.