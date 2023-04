Fissata la data per l'atteso concorsone: più di 800 gli aspiranti vigili urbani. Il 24 maggio alle 10 nei locali delle "Fiere di Sora" in viale San Domenico n.1 a Sora, tutti i candidati, ammessi con riserva al concorso pubblico per la copertura di sette posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale del Comune di Sora, sono invitati a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento e stampa della domanda di partecipazione ,al concorso per sostenere la prova preselettiva. A renderlo noto è il presidente della commissione, Dino Padovani, nonché comandante della polizia locale di Sora.