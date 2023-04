Abbandono selvaggio dei rifiuti e differenziazione non corretta. Il sindaco Piero Sementilli e l'assessore all'Ambiente Enrico De Angelis pubblicano un avviso all'utenza sul conferimento degli scarti, segnalando le anomalie registrate. «Gli operatori ci segnalano purtroppo ancora molti casi (troppi) in cui non si differenziano i rifiuti in maniera corretta e un sempre più frequente abbandono dell'immondizia lungo strade e fossati - si legge nell'avviso - Questa situazione si ripercuote inevitabilmente sui costi della raccolta e di conseguenza sulle bollette, vanificando gli sforzi di chi differenzia in maniera corretta. Pertanto, si invita l'utenza a rispettare in modo scrupoloso le regole e modalità di conferimento riportati negli opuscoli e calendari consegnati».

Sempre nell'avviso, gli amministratori ricordano che non bisogna assolutamente utilizzare i sacchi neri, bensì quelli trasparenti in dotazione. E che i rifiuti di qualsiasi genere, ingombranti, Raee o altri non devono essere abbandonati, in quanto è attivo l'apposito servizio di ritiro a domicilio al numero verde 800-1322200. Infine, devono essere rispettate scrupolosamente le indicazioni riportate sul calendario.

Inoltre l'avviso informa che in caso di inosservanza delle regole, il conferimento verrà segnalato dall'operatore come non conforme e non si procederà al ritiro dei rifiuti. Quindi, gli uffici preposti avvieranno il conseguente procedimento sanzionatorio. L'impegno degli amministratori e di tanti cittadini nel seguire le regole per il deposito e la separazione dei rifiuti è fondamentale a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica. Pertanto, non si può ignorare il fatto che i soliti incivili continuino ad adottare comportamenti scorretti o addirittura effettuare depositi selvaggi, che inquinano e determinano un incremento delle spese per le attività di pulizia. L'avviso pubblico del sindaco e dell'assessore è chiaro, per cui tutti gli utenti sanno che cosa devono fare e chi non rispetta le regole ovviamente sarà sanzionato.