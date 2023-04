Ragazzini rischiano la vita per una sfida della morte da pubblicare sul web. È accaduto ieri sera a Piedimonte San Germano, dove quattro o forse cinque minori si sono sdraiati a un incrocio sulla Casilina per poi fotografarsi. Ad accorgersi della presenza dei ragazzi, di età massima di quattordici anni, sarebbe stato il dipendente di un locale: inutili le sue urla. Il sindaco di Piedimonte, che ha stigmatizzato il pericoloso gesto, ha dichiarato che si stanno visionando le telecamere di sorveglianza in quel tratto per risalire agli autori della sfida web in cui in palio c'è la capacità di portare a casa la vita.