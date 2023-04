Cade mentre raccoglie gli asparagi. Questa mattina è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora, sulle montagne di Vicalvi, per soccorrere un uomo di cinquantatré anni di Casalvieri. Trasferito subito dopo in elicottero al nosocomio di Sora per le cure del caso. Ad arrivare anche il soccorso alpino ed il 118.