Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce su quanto segnalato nella notte di sabato, intorno alle 4, vicino al parcheggio del McDonald's sulla Monti Lepini a Frosinone. Diverse telefonate arrivate al 112 con cui veniva segnalata una rissa tra una decina di giovani. Qualcuno altro ha sostenuto che una decina di persone stesse aggredendo un ragazzo ferendolo. Hanno parlato anche di spranghe. Sul posto sono arrivati i militari e il personale medico con un'ambulanza. Ma al loro arrivo non hanno trovato nulla. Nessuna denuncia, al momento, è stata presentata.



I fatti

Verranno visionati i filmati delle telecamere per capire cosa è realmente accaduto l'altro ieri notte vicino all'area esterna del McDonald's. Se si è verificata realmente una rissa, se sia stato pestato un ragazzo, come segnalato attraverso diverse telefonate arrivate sulla linea del 112. I militari si sono subito attivati e hanno raggiunto il luogo. Si parlava anche di un giovane colpito con una spranga e ferito. Pertanto è stato richiesto l'intervento del 118. Sul posto sono arrivati anche gli operatori con un'ambulanza. Ma, come detto, all'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, non c'era traccia né del gruppo che sarebbe stato protagonista della rissa e neppure del ferito. D'ausilio saranno ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Indagini dei carabinieri. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia e nessun giovane con ferite riconducibili ad un'aggressione sarebbe stato ricoverato nell'ospedale di Frosinone o in altre strutture.