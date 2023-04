Madre e figlia morte a pochi giorni di distanza. La figlia, di 55 anni, per un malore, mentre la madre ottantaduenne potrebbe essere morta di stenti. È accaduto a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Le donne vivevano all'interno di un appartamento dell'istituto di edilizia sociale trentino in via Petrarca e avevano rifiutato l'aiuto degli assistenti sociali. A lanciare l'allarme i vicini allertati dal cattivo odore proveniente dalla casa delle donne.