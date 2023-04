Nella giornata di ieri è stato conferito un nuovo incarico ai carabinieri del Racis, il terzo della serie, per estrapolare la memoria di altri tre telefoni cellulari, appartenenti ad altrettante persone vicine a Mattia Toson, il primo dei due indagati (l'altro è il padre Roberto, ndc) nel caso della morte del diciannovenne Thomas Bricca.

Si tratta dei dispositivi di proprietà dello zio acquisito di Mattia, Francesco Dell'Uomo, della fidanzata dello stesso Mattia e di un suo amico: di tutte e tre queste persone va chiarita l'esatta posizione nell'ambito di quanto accaduto la sera del 30 gennaio scorso.

La linea adottata dalla Procura è evidente, poiché i tre soggetti sono ritenuti di interesse investigativo: si cerca, infatti, di scavare tra i rapporti e le relazioni del ventiduenne indagato, di capire i movimenti dei tre e se i medesimi abbiano svolto un ruolo (e quale) in quella tragica serata.

In attesa di conoscere la data in cui verrà effettuata questa ennesima operazione, Marilena Colagiacomo, l'avvocato che tutela gli interessi della famiglia Bricca, si esprime con prudenza: «Ci auguriamo che da questa azione escano elementi utili per l'indagine in corso».

Come dati importanti potrebbero uscire da un altro smartphone. quello di Niccolò Toson, il fratello minore del già citato Mattia, che però non risulta essere indagato.

L'esame tecnico irripetibile in questo caso è in programma tra due giorni, lunedì prossimo. In precedenza, il primo esame condotto sull'iPhone di Mattia aveva fornito un esito tutto da valutare: il telefonino, infatti, risultava spento al momento della sparatoria in via Liberio.

Nel frattempo, la madre del povero Thomas è tornata a sfogarsi sui social network, manifestando tutto il suo malessere e prendendosela con gli assassini del figlio che circolano ancora a piedi libero. Un dolore e una stanchezza che, con il passare del tempo, si acuiscono sempre di più, anziché scemare.