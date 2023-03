Abusi sessuali su quattro bambini tra i quattro e i cinque anni. Arrestato un maestro d'asilo, insegnante di religione a Milano. Gli abusi sono stati filmati dalle microcamere piazzate in classe dagli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno visto in diretta le violenze orribili che l'insegnante metteva in atto sui piccoli già dalle prime ore di lezione.