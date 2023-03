Ancora furti di automobili in città. È quanto sta accadendo negli ultimi giorni sul territorio della città fluviale. Diverse le vetture che sono state rubate da ignoti, un fatto che sta seminando forte preoccupazione tra i residenti del territorio che lanciano l'allarme.

Uno degli ultimi casi si è verificato in via Dante Alighieri, ma già nei giorni scorsi altre vetture erano state asportate. Da una Fiat 500 a una Lancia Y, sono solo alcune delle vetture scomparse nel nulla.

La situazione sta preoccupando fortemente i residenti del territorio che chiedono l'intensificazione di maggiori controlli. E proprio su questo punto in tanti hanno rilanciato la richiesta di un sistema di videosorveglianza che possa controllare gli accessi sul territorio cittadino.

Un fatto, quello dei furti di automobili, che non riguarda solo la città di Pontecorvo. Infatti nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi messi a segno in diversi comuni del cassinate. Ladri scatenati che, in diverse aree del territorio, hanno fatto visita in diverse abitazioni e che hanno portato via automobili. Situazioni che stanno generando paura in tutto il Cassinate.