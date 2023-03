Soffocata e uccisa dal compagno mentre dormiva. È successo a Tuoro sul Trasimeno in provincia di Perugia. L'omicidio sembrerebbe essere scaturito dopo una lite per l'abuso di alcol. In casa i carabinieri hanno ritrovato alcuni biglietti lasciati dall'uomo. "Pregate per noi", una delle frasi lasciate scritte. Il corpo del compagno è stato trovato impiccato fuori dall'abitazione.