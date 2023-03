Omicidio di Thomas Bricca, altri tre telefonini finiscono nel mirino della Procura. Gli accertamenti sono stati disposti sugli smartphone della fidanzata di Mattia Toson, indagato insieme al padre Roberto per concorso in omicidio, di un amico del ragazzo e dello zio acquisito Francesco Dell'Uomo. Nei giorni scorsi è stato sequestrato anche il cellulare di Niccolò Toson, fratello di Mattia. L'incarico per gli accertamenti sugli ulteriori telefonini sequestrati si terrà lunedì prossimo. Nello stesso giorno si svolgerà l'esame sullo smartphone di Niccolò. Il 30 gennaio scorso l'agguato in cui è rimasto vittima il giovane di Alatri Thomas, nel centro storico della città.