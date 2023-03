Il sindaco Riccardo Mastrangeli l'ha ribadito più volte e in diverse uscite pubbliche: «La sfida del futuro è l'elettrico» per avere un ambiente meno inquinato dai gas di scarico. E in questo senso l'amministrazione comunale è pronta a sfruttare un importante finanziamento di cinque milioni di euro per realizzare la metropolitana di superficie che collegherà la stazione ferroviaria con piazzale De Matthaeis. Allo scopo il dirigente del settore ambiente, Marlen Frezza, ha costituito, mediante determinazione dirigenziale, il gruppo di lavoro, individuando nell'architetto Porretta il responsabile unico del procedimento.

Il Bus Rapid Transfer è una metropolitana di superficie che collegherà la Stazione a De Matthaeis, sfruttando un concept molto chiaro: Frosinone è una città di 44.000 residenti di notte, mentre di giorno le persone che transitano in città sono 120.000. Il collegamento veloce tra lo Scalo e De Matthaeis è destinato a cambiare la mobilità cittadina. Anche perché l'amministrazione comunale intende "agganciare" questo progetto all'ascensore inclinato. Non a quello attuale, ma a quello che sarà rifatto. Nel senso che sarà prevista una fermata della metropolitana di superficie all'altezza dell'ascensore inclinato, in modo che anche in questo caso i cittadini possano raggiungere velocemente la parte alta del capoluogo e viceversa.

Il percorso misurerà complessivamente 1,6 chilometri. Il progetto prevede l'adeguamento della sede stradale esistente e relative opere stradali di pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale e delimitazione percorsi; nuove fermate di linea attraverso la creazione di piazzole di sosta e installazione di pensiline e sedute; sistema intelligente di comunicazione dei dati relativi al percorso, orari e fermate della nuova linea. Il Brt rivoluzionerà certamente le abitudini dei frusinati e potrà anche, eventualmente fungere come mezzo di raccordo tra varie aree di sosta dove, ad esempio, i pendolari possono lasciare l'automobile e raggiungere, quindi, con il Brt la stazione ferroviaria in tempi rapidi e certi. Adesso, una volta, costituito il gruppo di lavoro si darà corso alla altre fasi del cronoprogramma che prevedono: la verifica preventiva e il monitoraggio del progetto; la predisposizione, lo svolgimento e il controllo delle procedure di gara, la direzione dei lavori e molto altro.