Casilina ancora scenario di incidenti: ieri si è verificato l'ultimo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un tamponamento tra auto si è verificato in prossimità del distributore di carburante vicino all'ingresso Nord per Ceprano sulla Casilina. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9. Due le vetture coinvolte, entrambe Fiat Cinquecento, guidate da un uomo e una donna del luogo. Per cause al vaglio dei carabinieri, le due auto si sono scontrate: una è finita contro il muretto laterale che sorregge il sovrastante terreno. Gli airbag hanno protetto i due conducenti evitando il peggio. Sul luogo sono intervenuti i militari di Ceprano e gli operatori del 118.

Fortunatamente, i due non hanno riportato ferite gravi.

Purtroppo, gli incidenti sulla Casilina si registrano a cadenza settimanale e spesso anche con più frequenza. I tratti interessati sono quelli critici: l'ex casa cantoniera, la zona prossima al bivio di ingresso Nord al centro, il convento, il rettilineo in direzione Sud al confine con Arce. Tutte zone dove puntualmente si verificano tamponamenti a volte gravi o purtroppo mortali. Questo avviene soprattutto di mattina, in genere nelle prime ore, quando la Casilina è trafficata da quanti si spostano per raggiungere il luogo di lavoro.

Ma i sinistri avvengono anche nel tardo pomeriggio, durante la fascia oraria del rientro a casa. Con meno frequenza, invece, si verificano di notte. In ogni caso, l'arteria continua a essere pericolosa. Anche perché a volte le distrazioni o gli eccessi di velocità o la casualità provocano scontri sui vari tratti, non solo in territorio di Ceprano, ma anche ad Arce, Ripi, Torrice.

I punti critici sono quelli su cui sorgono le attività, dove ci sono incroci, dove i mezzi effettuano manovre o addirittura passano i pedoni. L'incidente di ieri mattina si è verificato in un tratto già noto, tanto che anche gli abitanti di quella zona in passato hanno promosso una petizione chiedendo interventi di messa in sicurezza. Nulla però è stato fatto, per cui è opportuno che i conducenti prestino attenzione, limitino la velocità e siano cauti soprattutto in prossimità degli incroci, dove il traffico è più intenso per la presenza di negozi e pedoni.