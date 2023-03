Pedone investito in pieno centro: tanta paura e traffico in tilt. L'incidente è avvenuto poco fa in centro a Cassino, dove un cinquantenne della città martire sarebbe stato preso in pieno da un'auto, forse in fase di manovra. L'uomo, finito a terra, avrebbe riportato ferite non gravi ma è finito comunque in ospedale con una prognosi di otto giorni. Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che l'autista si sia fermato a prestare soccorso, ma una volta chiesti i documenti (prima dell'arrivo delle forze dell'ordine) si sarebbe rifiutato. Indagini della polizia.